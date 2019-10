Kate Merlan rächte sich mit Ketchup an ihrem Beau

Benjamin Boyce habe ihr Fanpost vorenthalten, ärgert sich Kate Merlan – und verrät, wie sie ihrer Wut Luft machte.

Schon im "Sommerhaus der Stars" kriselte es zwischen Kate Merlan und dem ehemaligen "Caught in the Act"-Star Benjamin Boyce. Ein Schock war es da nicht gerade, als kurz nach Ausstrahlung der TV-Show die Trennung des Paares bekannt wurde. Das letzte Wort scheint zwischen dem Tattoo-Model und dem Sänger aber noch lange nicht gesprochen.In einer Videobotschaft an RTL ( via "Promiflash" ) brachte Kate nun neue Anschuldigungen gegen Benjamin vor. Er habe ihr absichtlich Fanpost vorenthalten, erklärte die 32-Jährige, die ungehalten auf den Vertrauensbruch reagierte: "Ich habe dann zum Beispiel auch eine Ketchup-Flasche genommen und habe die aus Wut gegen seine Fensterscheibe gespritzt."In dem Clip entschuldigte sich Kate allerdings auch für die Aktion. Ein solches Entgegenkommen ist von Benjamin Boyce nicht zu erwarten, er ist sich keiner Schuld bewusst: "Ich weiß davon gar nichts, weil Autogrammwünsche nur an mein Management gehen."Immerhin ist die Kamera inzwischen verschwunden, die der 51-Jährige angeblich in Kates Hauseingang installieren ließ. Diesen teilen sich die beiden nämlich – sie sind zwar nicht mehr zusammen, aber immer noch Nachbarn. "Ich habe tausendmal gesagt, dass ich nicht gefilmt werden will!" hatte sich Kate über die Kamera beschwert.