Kate Moss hat Modelabel, mit Tochter als Model

Kate Moss launcht ihr eigenes, ihrem Stil entsprechendes, rockiges Modelabel, für das ihre 16-jährige Tochter das Gesicht der Marke ist.

12 Jahre nach der Topshop-Ära arbeitet das Supermodel Kate Moss an einer Fashion Kollektion unter ihrem eigenen Label "Rockeens".Wie eine Quelle gegenüber der Sun berichtete, möchte "Kate sich mit ihrem Label etablieren und es bald ausbauen."Großteils soll sich die Marke auf Rock-inspirierte Looks von Kleidern und Lederjacken konzentrieren. Im Grunde also den Signature-Look, den die 45-Jährige auch selbst vertritt. Dieser soll nun erschwinglich für die Massen werden, denn es soll daraus eine Mainstream-Brand werden. Das Gesicht der Marke wird die 16-jährige Tochter Lila Grace sein."Momentan wird die Kleidung in London produziert, sie sollen Teilen der coolen Londoner Modeszene sein. Kate ist im Prozess des Designs involviert, nicht die technische Seite. Die Kollektion soll vor Weihnachten herauskommen," so die Aussage des Insiders.Ihre erste Beauty-Kampagne hatte Lila Grace Moss im Alter von 14 Jahren für The Braid Bar. Im selben Alter wurde auch Kate Moss am Flughafen entdeckt. Das erste Mal vor der Kamera stand sie allerdings schon etwas früher, ein Jahr zuvor mit ihrer Mutter für eine Ausgabe der italienischen Vogue.