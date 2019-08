Vor 11 ' Kate schwanger? Das sagt sie zu den Baby-Gerüchten

Ist Kate Middleton wieder schwanger? Seit Wochen wird darüber spekuliert, dass Prinz William und seine Ehefrau ihr viertes Kind erwarten.

Kürzlich kehrten die Kate und William mit ihren Kindern aus dem Familienurlaub zurück. Laut Insidern sollen die Royals bereits über das Geschlecht des Babys Bescheid wissen. Doch nun äußerte sich Kate selbst zu den Gerüchten.



Bei einem Besuch in Nordirland wurde sie auf ein viertes Kind angesprochen. Sie antwortete mit einem Lachen: "Ich denke William wäre bei der Frage etwas besorgt."



Was nun an den Baby-Gerüchten dran ist? Wir dürfen gespannt sein...



(red)