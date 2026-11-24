i Prinzessin Kate in "Heal". YouTube Royale Doku Prinzessin Kate spricht plötzlich über den eigenen Tod Prinzessin Kate spricht in der BBC-Doku "Heal" offen über ihre Krebserkrankung. Schwager und Bruder reagieren mit rührenden Worten. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 13:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ende November zeigt die BBC einen halbstündigen Film, in dem Prinzessin Kate (44) ausführlich ihre privaten Gedanken zu ihrer Krebsdiagnose und ihrer Genesung teilt. Der Film mit dem Titel "Heal" zeigt bislang unveröffentlichte Aufnahmen ihrer sogenannten Three Peaks Challenge, bei der sie innerhalb eines Tages die höchsten Berge Englands, Schottlands und Wales bestieg.

"Er verändert den Körper, er verändert einen körperlich, aber es gibt einen viel, viel tieferen Teil, den eine Krebsdiagnose in einem verschiebt", sagt die Prinzessin. Für sie steht fest: "Heilung ist eine Reise."

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Wie bunte.de berichtet, meldeten sich sowohl Beatrices Mann Edoardo Mapelli Mozzi als auch Kates Bruder James Middleton (36) mit unterstützenden Worten zu Wort. James kommentierte das Video mit: "So wunderschön in jeder Hinsicht."

Besonderes Ritual ausgelassen

Eine Szene in der Doku dreht sich um ein Ritual im Royal Marsden Hospital, wo Kate behandelt wurde. Patienten können dort zum Abschluss ihrer Therapie symbolisch eine Glocke läuten. "Ich habe die Glocke nicht geläutet", erzählt Kate ihrem Bruder auf der Wanderung. Er antwortet: "Vielleicht ist das dein Glockenläuten."

Im Film sagt Kate auch: "Es ist klar, dass wir nicht dafür gemacht sind, die Herausforderungen des Lebens allein zu tragen." Und weiter: "Oft erkennen wir gerade durch Schmerz, dass dahinter eine größere Schönheit liegt."

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Einnahmen für guten Zweck

Alle Einnahmen aus dem Vertrieb der Dokumentation gehen an die Royal Marsden Cancer Charity. Die Prinzessin wolle mit dem Film anderen Betroffenen helfen, mit der Diagnose und der Genesung umzugehen. In Großbritannien ist "Heal" am 29. November ab 12 Uhr im BBC iPlayer abrufbar, BBC One zeigt den Film um 18:40 Uhr.