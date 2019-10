Kater braucht nach Sex-Nacht in Tierhotel Infusion

Völlig am Ende (aber happy) war Kater Xiapopi nach einer Übernachtung im Katzenhotel. Die Samtpfote brauchte sogar Infusionen. Eine Story, die weltweit für Lacher sorgt:

Wegen einer Kurzreise brachten Herr und Frau Zhao aus Guangdong (China) ihren Russisch-Blau Kater "Xiapio" in ein Katzenhotel. Dem Personal teilten die beiden mit, dass der Kater nicht kastriert ist und getrennt von weiblichen Stubentigern untergebracht werden muss.Als das Paar am nächsten Tag den Kater abholte, war dieser fix und fertig. "Xiapio" bewegte sich kaum mehr, war mit seinen Kräften am Ende. Er wurde sofort in eine Tierklinik gebracht und musste an den Glukose-Tropf. Was war passiert? Die zuständigen Mitarbeiter hatten vergessen, den Kater zu füttern – und ließen ihn außerdem in der Nacht frei herumlaufen. "Als die Mitarbeiter nach Hause gingen, beglückte "Xiapio" zwischen 22.40 Uhr und 5 Uhr fünf Katzen. "Und das sind nur die, die ich auf dem Video der Überwachungskamera des Tierhotels gesehen haben", klagt der Besitzer des Katers. "Ich dachte, die Mitarbeiter des Tierhotels sind professionell, doch ich habe mich geirrt".Doch die Story wird noch tierischer: Mindestens vier der Katzen sind jetzt trächtig. Weil die Tierbesitzer keine Katzenkinder wollen, verklagen sie jetzt "Xiapios" Besitzer – und auch das Hotel stellte Entschädigungsforderungen. Mittlerweile lenkte das Tierhotel aber ein: Es erklärte sich bereit, für die Tierarztkosten des Katers aufzukommen und auch die Besitzer der geschwängerten Katzen zu entschädigen.