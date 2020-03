Kater Franco lernt im Dechanthof Gehen

Mit täglichen Übungen und wöchentlicher Physiotherapie, lernt Kater Franco das Gehen. Er war mit schweren Wunden in das Tierheim Dechanthof gekommen.

Francos Betreuung kostet leider viel Geld,wenn du uns und ihn unterstützen willst, dann hast du hier die Möglichkeit:

Unser Spendenkonto:

AT73 3250 1000 0191 0850

Kennwort FRANCO

Stubentiger Franco ist ein tapferer Kerl: Seit einigen Wochen lebt der Kater jetzt im Tierheim Dechanthof in Mistelbach. Bei seiner Ankunft dort, hatte er schlimme Wunden an seinen Hinterläufen. Er dürfte sie sich selbst zugezogen haben. Denn, er leidet unter einer Deformationen an Wirbelsäule und Nervenkanälen. Deshalb konnten seine hinteren Beinchen ihn bisher nicht tragen.Die Wunden sind inzwischen längst verheilt. Nach einigen durchgeführten Untersuchungen ist recht eindeutig, dass Franco mit einer Wirbelsäulen-Deformation geboren wurde. Leider kann dem Samtpfötchen auch keine Operation helfen, meinen die Experten. Wo der Kater gelebt hat, bevor er in den Dechanthof kam, ist unklar. Er dürfte etwa ein Jahr alt sein und wurde wohl zunächst vom Besitzer versorgt. Im Tierheim Dechanthof wird er nun nicht nur liebevoll gepflegt, sondern es wird alles dafür getan, ihm das Leben leichter zu machen.Über Facebook kann man seit Anfang Jänner mitverfolgen, wie es dem kleinen tapferen Vierbeiner geht und welche Fortschritte er macht. Ein straffes Trainingsprogramm hat der wackere Kerl zu meistern. Er absolviert täglich seine Übungen und macht brav bei der Physiotherapie mit. Die vielen Übungsstunden zahlen sich bereits aus. Er macht sichtlich große Fortschritte.Inzwischen kann der Kleine alleine auf seinen Pfötchen stehen und langsam auch zaghafte Schritte machen. Die Pflege des Katers kostet jedoch viel Geld, da er sich nicht so selbstständig bewegen kann, wie andere Katzen. Deshalb werden vom Dechanthof für ihn mit dem KennwortSpenden gesammelt.