Kater tappt in eine illegale Falle und überlebt knapp

In eine illegal aufgestellte Falle tappte ein Stubentiger in St. Martin an der Raab. Nur knapp überlebte der Kater dank rascher Hilfe.

Wer dem Kater Hope, oder seinen Freunden helfen will, kann dem Katzenschutzengeldorf spenden:



Spendenkonto: Schutzengeldorf der behinderten Katzen, IBAN: AT39 6000 0803 1017 9837

Ein tapferer Hauskater tappte kürzlich in eine illegal aufgestellte Falle in St. Martin an der Raab (Bezirk Jennersdorf). Das Tier schleppte sich trotz mehrfachen Knochenbrüchen tapfer weg von der Falle. Der Kater "Hope" musste operiert werden.Eines der Beinchen konnte nicht mehr gerettet werden, es wurde dem Kater amputiert. Die Leiterin des, in dem sich das Tier jetzt befindet, Renate Riedel, ist jedoch zuversichtlich, dass sich der Kater gut erholen wird.Verursacht waren die starken Verletzungen durch eine sogenannte Schlagfalle geworden. „Was dem Tier zugestoßen ist, ist kaum in Worte zu fassen." So berichtet ein Helfer der "gegenüber.Tragischerweise ist das kein Einzelfall. Immer wieder verletzen sich Tiere durch die, trotz Verbot, aufgestellten Schlagfallen. Der Fall wurde aktenkundig und so bleibt die Hoffnung, dass die Fallen in Zukunft nicht mehr aufgestellt, oder zumindest ausfindig und entsorgt werden.