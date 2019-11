Kater zum zweiten Mal mit Gewehr angeschossen

In Strasshof (Bezirk Gänserndorf) wurde ein Kater zum bereits zweiten Mal von einem Unbekannten angeschossen und überlebte wieder.

Einige Katzen haben vielleicht tatsächlich sieben Leben. Denn in Strasshof an der Nordbahn wurde wie die "NÖN" berichten ein Kater zum bereits zweiten Mal von einem Tierhasser angeschossen und überlebte wieder.Bereits im Juli entdeckte der Besitzer seinen Stubentiger schwer verletzt im Garten liegen, er war mit einem Luftdruckgewehr angeschossen worden, konnte vom Tierarzt gerettet werden. Vergangene Woche passierte es jetzt erneut.Der Besitzer bemerkte den Knall diesmal sogar, kurz darauf kam sein Kater mit einer Schusswunde am Hals zurück. Auch diesmal überlebte das Tier das Projektil. Nach wie vor ist aber unklar, wer in der Nachbarschaft auf das Tier schießt. Bei der Polizei wurde Anzeige erstattet.