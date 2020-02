Tickets für "Käthe Kratz"-Retrospektive zu gewinnen!

Für den Film "Mit Leib und Seele" verlost "Heute" 5 x 2 Kino-Tickets! Bei der Vorführung werden Käthe Kratz und Lukas Resetarits anwesend sein.

Im Rahmen der "Käthe Kratz"-Retrospektive zeigt das Filmarchiv Austria am 22. Februar ihren Spielfilm "Mit Leib und Seele". Ein Film, der nicht nur die Fristenregelung Mitte der 70er-Jahre thematisiert, sondern auch die Selbstbestimmtheit einer Frau in den Mittelpunkt stellt.Taxlerin Elfi muss sich in einer Männerdomäne durchschlagen und ist dabei nicht auf den Mund gefallen. Aber die resolute Elfi steht vor einer anderen Herausforderung: Sie erwartet ein Kind von dem Kellner Poidl, der sich nach anfänglichem Schock bereits als stolzes "Familienoberhaupt" sieht. Anfangs uberlegt sie eine Abtreibung, doch schließlich entscheidet sie sich fur das Kind. Damit fangen die Probleme erst an.