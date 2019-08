Katie Holmes und Jamie Foxx haben sich getrennt

Das Ende der Beziehung bestätigt überhaupt erst, dass die beiden Promis tatsächlich ein Paar waren.

Was ihr Liebesleben anbelangt, halten sich sowohl Jamie Foxx (51) als auch Katie Holmes (40) gerne bedeckt. Obwohl die beiden seit 2013 immer wieder zusammen gesichtet und abgelichtet wurden (unter anderem bei der MET-Gala 2019), gab es daher nie eine offizielle Bestätigung ihrer Beziehung.Diese erfolgt nun ausgerechnet durch die Trennung der Schauspiel-Stars. Laut "E! News" gehen Jamie und Katie bereits sei Mai getrennte Wege. Der Entertainment Newscast beruft sich dabei auf eine anonyme Quelle.Das Timing der Meldung ist kein Zufall. In den vergangenen Tagen zog Jamie in weiblicher Begleitung durch die Nachtklubs von Los Angeles und heizte damit die Trennungsgerüchte an.Sela Vave (21), mit der der Oscar-Preisträger (bester Hauptdarsteller 2005, für "Ray") das Bootsy Bellows in West Hollywood besuchte, soll allerdings nicht Katies Nachfolgerin sein. Angeblich hilft Jamie dem Model nur dabei, ihre Gesangskarriere anzukurbeln.(lfd)