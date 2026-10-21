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Katja Krasavices Stück Rippe ist jetzt in ihrer Nase
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Beauty-OP für 17.500 Euro

Katja Krasavice opfert Rippe für eine neue Nase

Die Rapperin ließ sich zum vierten Mal die Nase operieren. Der Eingriff kostete sie 17.500 Euro und ein Stück ihrer eigenen Rippe.
Von Heute Entertainment
21.10.2026, 11:46
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Die 30-jährige Rapperin Katja Krasavice hat erneut einen Schönheitseingriff hinter sich. Es handelt sich bereits um ihre vierte Nasen-OP. Diesmal war der Eingriff besonders aufwendig: Sieben bis acht Stunden lag sie auf dem OP-Tisch.

Das Besondere an dieser Operation: Für die Korrektur musste ihr ein Stück Rippe entnommen werden. Der Knochen wurde dann in die Nase eingesetzt, um diese neu zu konstruieren und zu stabilisieren. "Damit ich noch geiler aussehe", kommentierte die Sängerin selbst.

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Wie RTL.de meldet, steckt hinter dem Eingriff jedoch mehr als nur ein Schönheitswunsch. Bei einer früheren OP im Ausland sei es zu einem schweren Pfusch gekommen, der Krasavice sogar in Lebensgefahr gebracht haben soll.

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Von Berlin nach München für Qualität

Die YouTuberin und Musikerin, deren vier Alben alle Platz eins der deutschen Charts erreichten, warnt ihre knapp vier Millionen Follower nun eindringlich: "Bitte hört auf, für einen Schönheitseingriff Geld zu sparen. Es geht auch um eure Gesundheit und euer Leben."

Für die neueste OP flog Krasavice extra von Berlin nach München. Sie wolle künftig nur noch in Deutschland operiert werden: "Ich liebe Deutschland für dieses Strikte, Professionelle und Genaue." Die Kosten von 17.500 Euro seien ihr die Sicherheit wert gewesen.

red, 21.10.2026, 11:46
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