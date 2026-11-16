i Katja Krasavice Instagram "Konnte nicht mehr laufen" Heißer Videodreh endet für Katja Krasavice schmerzhaft Bei einem Mädelsabend wollte die Rapperin einen freizügigen Clip drehen - doch dann rutschte sie ab und verstauchte sich den Knöchel. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 19:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Autsch! Die deutsche Rapperin und Internet-Bekanntheit Katja Krasavice hatte bei einem Abend mit ihren Freundinnen einen schmerzhaften Unfall. Die 29-Jährige wollte offenbar einen freizügigen Clip auf der Damentoilette drehen und machte es sich dafür auf dem Waschbecken bequem.

Eine ihrer Freundinnen filmte die Szene durch eine Glastür mit dem Handy. Doch dann passierte es: Die Sängerin rutschte ab und kam ins Straucheln.

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Ein lauter Schrei einer Begleiterin war zu hören, doch Krasavice konnte sich gerade noch fangen: "Ich wollte da ein Video drehen, wie ich's mir selbst mache. Ich war schon so voll [am] mich Anfassen und dann fall ich da so geisteskrank hin, und ich knicke um."

Die Aktion ging allerdings nicht ohne Folgen aus, wie auf Promiflash berichtet wird. "Können wir kurz darüber reden, dass ich mir fast meinen Knöchel in dem Moment da verstaucht hab?", fragte sie später in einem weiteren Clip.

Freundinnen mussten sie tragen

Gänzlich unbeschadet blieb die "Boss Bitch"-Interpretin dann doch nicht. "Ich konnte den ganzen Abend nicht mehr laufen. Die Girls mussten mich überall hinzerren", berichtete Krasavice und schien dabei selbst ungläubig.

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Es bleibt zu hoffen, dass der Knöchel der Rapperin schnell wieder heilt. Erst kürzlich hatte sie für Aufregung gesorgt, als sie sich erneut ihre Nase operieren ließ - nach OP-Pfusch bei einem früheren Eingriff.