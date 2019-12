Katja, was hast du mit deinem Gesicht gemacht?

Erotik-Model und YouTuberin Katja Krasavice verstört derzeit ihre Fans mit einem Schock-Foto. Auf dem Bild sieht das Gesicht der 23-Jährige stark verändert aus.

Katja Krasavice hat sich in den letzten Wochen offenbar ziemlich verändert. Denn auf ihren neuesten Instagram-Postings erkennt man das Erotik-Model kaum wieder.Große Augen, riesige Lippen und besonders die kleine Stupsnase fallen auf den Fotos auf. Vergleicht man die Aufnahmen mit Bildern aus dem vergangenen Jahr, ist der Unterschied deutlich zu erkennen.Die Nase der bekannten YouTuberin ist über die letzten Monate sichtlich kleiner geworden. Ob Katja sich dafür etwa beim Beauty-Doc unters Messer gelegt hat, ist nicht bekannt.Ihren Fans ist die Verwandlung der 23-Jährigen natürlich ebenfalls nicht entgangen. "Alter was hast du mit deinem Gesicht gemacht?" oder "Ob irgendwas nicht gemacht ist an ihr?" wird unter dem Bild kommentiert.Im Jahr 2018 machte Katja noch das "Promi Big Brother"-Haus unsicher, wo sie sich teilweise recht freizügig zur Schau stellte. Heute sieht man sie meist auf YouTube und Instagram, wo sie vor allem über ihr Lieblingsthema spricht: Sex.Bei ihren Anhängern kommen ihre Ratschläge und Geschichten aus der Welt der Erotik aber äußerst gut an. Auf Instagram hat Katja etwa über zwei Millionen Follower, auf YouTube sind es 1,5 Millionen.