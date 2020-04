Mit dieser Aktion bringt Katy ihre Fans zum Lachen

Die schwangere Katy Perry präsentiert sich auf ihrer Instagram-Seite als lebensgroßer Spender eines Desinfektionsmittels.

Katy wird Mama

VIP-Fotos des Tages

Lachen sollte man auch in Zeiten von Corona nicht vergessen! Diese Ansicht vertritt auch Katy Perry, die ihre Follower nun in einem ganz besonderen Kostüm auf Instagram überraschte – und zwar als Desinfektionsspray.Mit dieser witzigen Aktion will sie ihre Fans ans Händewaschen erinnern. Nebenbei machte sie auch Werbung für ihre TV-Show "American Idols", in der sie als Jurorin sitzt. Auf ihrem Outfit steht nämlich ganz groß der Name der Sendung geschrieben. Zahlreiche Fans amüsierten sich köstlichst über das witzige Foto.Die 35-Jährige ist momentan schwanger. Für die Sängerin und ihrem Verlobten Orlando Bloom ist es das erste gemeinsame Kind. Perry verriet die freudige Baby-Nachricht, als sie das Musikvideo zur aktuellen Single "Never Worn White" veröffentlichte – darin präsentierte sie am Ende stolz ihren Babybauch.