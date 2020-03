Katys Babybauch-Gig: "Hoffe, es ist ein Mädchen"

Katy Perry ließ sich und ihren Babybauch feiern. Ganz in quietschpink verriet sie beim Cricket-Worldcup, was sie sich wünscht.

Die Australier flogen Katy Perry fürs Cricket-Weltfinale der Frauen ein. Australien gewann in Melbourne gegen Indien, doch Katy feierte bei ihrem Konzert danach alle Frauen.Den Weltfrauentag zelebrierte die Sängerin ganz in Pink. Bestens glaunt brachte Katy in Pailettenstrampler mit Sonnenblumen, pinken Ohrringen und sogar mit pinkem Pailettenmikro die Menge in Fahrt. Perry zog das Farbschema durch: Jeder Kostümwechsel enthüllte mehr Pink. Einmal als Minikleid mit "weiblich"-Symbolen, dazu pinke Overknee-Lackstiefel, oder auch als wallender Kaftan mit Herzen und Peace-Symbol unter dem Katy anfangs noch ihren Babybauch versteckte.Bei so viel Girlpower wundert es niemanden, dass Katy auf der Bühne verriet, dass sie sich eine Tochter wünscht. Das Geschlecht des Babys kennt noch niemand, doch eines hat das Baby schon jetzt: Seinen eigenen Hashtag. Orlando Blooms Zukünftige nennt ihr Wunschkind #babycat.