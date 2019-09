Bloomchen im Anmarsch? Zeigt Katy hier Bäuchlein?

Katy Perry wollte 2019 eine Auszeit, um ihr Haus umzubauen, ihre Hochzeit zu planen und ein Baby zu bekommen. War sie erfolgreich?

Was steckt in Katy Perry?

Im Juli urlaubten Orlando Bloom und seine Katy Perry auf einer Jacht, Ende August nahm der Feschak seine Verlobte mit auf die Premiere seiner Mini-Series Carnival Row. Zwei Wochen später waren die beiden auf Ellie Gouldings Hochzeit eingeladen.Im Juli zeigte Katy Perry im Badeanzug ein leichtes Bäuchlein, Ende August war es merklich größer und am 31. trug sie bereits ein locker fallendes Kleid mit weitem Mantel darüber (alle Fotos in der Fotoshow oben).Lässt Katy es sich während ihrer Auszeit gut gehen oder ist mehr im Anmarsch? Sollte die Sängerin zurzeit mehr zu Dessert als zu Fitness tendieren, hat sie sich das sicher verdient. Wofür macht man schließlich eine Pause? Aber umso länger wir auf die Fotos schauen, umso mehr zweifeln wir, dass der Grund zu viel Pizza ist.Es dürfte eher der Storch als die Kalorienkeule zugeschlagen haben. Was denkt ihr? (lam)