Katy Perry lüftet im neuen Video ihr süßes Geheimnis

In ihrem neuen Musikvideo "Never Worn White" zeigt die glückliche Sängerin ihr Babybäuchlein.

Katy Perrys "längstes Geheimnis"

Fans rätselten schon vor Veröffentlichung von Katy Perrys (35) neuer Single, ob die US-Sängerin ein süßes Geheimnis unter ihrem Herzen trägt. In den ersten Bilder aus dem Videoclip "Never Worn White" trägt Perry ein verdächtig wallendes Kleid und hält sich ihren Bauch. Mit der Premiere des Clips ist es jetzt fix: Katy Perry erwartet ihr erstes Kind!Nachdem Katy Perrys Video am Donnerstag auf YouTube Premiere feierte, gestand die Pop-Künstlerin, dass ihre Schwangerschaft wohl das "längste Geheimnis" war, dass sie jemals verschweigen musste. Die Erleichterung und die Freude, die freudige Nachricht endlich teilen zu können, sind in ihrem sanften Blick deutlich zu spüren.Der Vater ihres Kindes ist Perrys Verlobter, Schauspieler Orlando Bloom (43), der bereits mit seiner Ex-Frau Miranda Kerr (36) ein gemeinsames Kind hat. Schon mit dem kleinen Flynn (9) bewies Bloom, dass er nicht nur als Elben-Prinz in "Herr der Ringe", sondern auch als Vater eine gute Figur macht.