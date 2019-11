Katze in Müllraum in Karton ausgesetzt

Diese Katze wurde ausgesetzt. Sie befindet sich jetzt im Tierheim am Dechanthof in Mistelbach.

Trauriges Schicksal mit Rettung in letzter Sekunde in Korneuburg.

Offenbar ungewollt war diese herzige, rabenschwarze Katze mit ihren großen grünen Augen: Sie wurde in einem Müllraum am Dr. Max Burkhard-Ring in Korneuburg ausgesetzt, war dort in einem Karton einfach sich selbst überlassen worden.Aufmerksame Anrainer entdeckten das Tier und schlugen Alarm.Die Katze ist nun im Tierheim am Dechanthof in Mistelbach untergebracht, wo sie versorgt wird.