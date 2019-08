Katzen-Familie wurde einfach aus Auto geworfen

Bild: Kein Anbieter/Tierheim Bruck/Leitha

Eine Katzenmama mit ihren fünf Babys soll von unbekannten Tätern einfach aus dem Auto geschmissen und ausgesetzt worden sein. Die Vierbeiner sind jetzt im Tierheim.

So süß und dennoch ungewollt: Wie das Tierheim Bruck an der Leitha berichtet, musste es kürzlich fünf Babykatzerln und deren Mama bei sich aufnehmen.



Der traurige Grund: Die Finderin, die die Tiere ins Heim brachte, gab an, sie seien aus einem vor ihrem Auto fahrenden Pkw ausgesetzt worden.



"Weitere Schritte einleiten"



Die Frau blieb stehen und kümmerte sich um die Samtpfoten, brachte die rund zwölf Wochen alten Babys und deren Mutter ins Brucker Tierheim.



"Wir möchten uns von Herzen bei der engagierten Tierfreundin bedanken! Der herzlose Umgang mit Lebewesen macht uns sprachlos, wir werden weitere Schritte einleiten. Jetzt konzentrieren wir uns auf die kleine Familie und dass sie den Schreck so gut wie möglich verarbeiten kann", heißt es seitens der Tierschützer. (nit)