Miau! Katzen-Flüsterin kommt nach St. Pölten

Miau ist nicht Miau: Jeder, der eine Katze hat, weiß, dass ein Maunzen der Samtpfoten Unterschiedlichstes bedeuten kann. Manchmal ist es nicht so leicht, die kleinen Stubentiger zu verstehen. Dabei kann Katzen-Flüsterin Petra Ott helfen.Petra Ott gründete vor vier Jahren die erste KatzenschuleÖsterreichs. Die Nachfrage ist dementsprechend groß. Ziel ist es, durch Coachings den Felltigern und nicht weniger ihren Haltern zu helfen, sich gegenseitig besser zu verstehen. Es gibt in Österreich an die zwei Millionen Haus-Katzen und damit deutlich mehr Kätzchen als Hunde in den Häusern und Wohnungen des Landes. Über 30 Prozent von Herr und Frau Niederösterreicher teilen ihr Heim mit einem kleinen Felix. Was bei den größeren Vierbeinern, den Schnüffelnasen, selbstverständlich geworden ist, nämlich in die Hundeschule zu gehen, könnte in Zukunft auch für die eleganten Samtpfoten Normalität werden.Bisher gibt es das Angebot, sich als Katzen-Coach ausbilden zu lassen, nur in Wien und Graz. Das soll sich in Zukunft ändern, daran arbeiten Petra Ott und ihr Team mit einigen Unterstützern. Bereits zum zweiten Mal kommt die renommierte Katzen-Spezialistin nach St Pölten in den Tierschutzverein, um ihr Wissen weiterzugeben. Am 14. März ist es soweit.Im ""- Interview erklärt Petra Ott, selbst die schwierigen Fälle, die Probleme, zu denen sie gerufen wird, können meist in einem oder zwei Terminen gelöst werden."Einer meiner schwersten Fälle war eine Katze, die 13 Jahre lang überall im Haus urinierte. Die Besitzer waren verzweifelt. Nach nur einer Woche hatte sich das Problem erledigt", so Ott.Der Grund, warum ein Felltiger ein auffälliges Verhalten an den Tag legt, ist meist Stress. Dafür können unterschiedlichste Ursachen verantwortlich sein. Weil viele Katzen-Eltern nie richtig gelernt haben, ihr Tier zu verstehen, werden sie von ihnen auch falsch erzogen. Dann wird man etwa jede Nacht geweckt, gekratzt oder angefaucht. Leider kommen viele erst, wenn sie am Ende mit ihrem Wissen sind, obwohl ihnen schnell geholfen werden könnte, bedauert die Katzen-Flüsterin. Das soll sich ändern. Deshalb ist es Petra Ott ein Anliegen, ihr Wissen über die schnurrenden Freunde weiterzugeben.