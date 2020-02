Katzen streicheln klappt in Wels jetzt auch im Liegen

In Wels können Katzenstreichler ab sofort ihre Lieblinge im Liegen verwöhnen. Das Tierheim "Arche Wels" bekam nämlich zwei Liegestühle geschenkt.

Auch Tierfreunde haben es jetzt gemütlich

Vor wenigen Wochen verkündeten Verantwortliche des Tierhofs Assisi in Frankenburg (Bez. Vöcklabruck) dringend Katzenstreichler zu suchen.Während manch einer zunächst noch an einen Scherz dachte, haben viele Katzenliebhaber wohl nur auf diesen Traumjob gewartet. Der Ansturm war riesig. Alleine in der ersten Woche meldeten sich 40 Tierfreunde, um die Katzen zu verwöhnen (wir berichteten ).Auch im Welser Tierheim "Arche Wels" können "Katzenstreichler" nach Terminvereinbarung vorbei kommen. Und damit es die Tierfreunde auch richtig gemütlich haben und möglichst lange bleiben, haben sich die Verantwortlichen nun etwas ganz besonderes einfallen lassen.Für die Katzenstreichler stehen ab sofort zwei bequeme Liegen rund um die Uhr zur Verfügung.Tierheimreferentin und Vizebürgermeisterin Silvia Huber und Tierheim-Leiterin Barbara Ogris nahmen die Spende des "Vereins der Freunde des Welser Tierheims" mit großer Freude entgegen.Ab sofort werden in Wels also nicht nur noch die Tiere sondern auch die Katzenstreichler selbst verwöhnt.