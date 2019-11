Kaugummi-Firma von Ex-'Bachelor' Andrej ist pleite

Die Firma "Das Kaugummi" von Ex-"Bachelor" Andrej Mangold musste Insolvenz anmelden. In einem Interview hat sich der 32-Jährige nun dazu geäußert.

2014 gründete Andrej Mangold (32) die Firma "Das Kaugummi". Der Ex-Bachelor und seine Geschäftspartner brachten seither Kaugummis in Geschmacksrichtungen wie Zitrone-Basilikum und Orange-Ingwer an den Mann.2016 versuchten sie sogar ihr Glück bei der TV-Show "Die Höhle der Löwen". Der große Erfolg blieb aber offenbar trotzdem aus. Jetzt musste "Das Kaugummi" Insolvenz anmelden.Aber wie geht Andrej damit um? "In der Firma steckten jede Menge Emotionen für mich", erklärte der 32-Jährige im Interview mit der "Bild".Privat läuft es für den Profi-Basketballspieler da schon besser. Seit der Sendung "Der Bachelor" ist er noch immer mit seiner Auserwählten Jenny Lange zusammen.