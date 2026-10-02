i Die Kaulitz-Twins packen aus? IMAGO/BREUEL-BILD; IMAGO/PIC ONE Tokio Hotel packt aus Kaulitz-Zwillinge: Betrunken in der Maus-Show Bill und Tom Kaulitz gestehen: Sie waren 2007 ohne Schlaf und voll betrunken in einer ARD-Familienshow – und keiner hat es gemerkt. Von Heute Entertainment 02.10.2026, 17:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In ihrem neuen Podcast lassen Bill (35) und Tom Kaulitz (35) gemeinsam mit ihren Tokio-Hotel-Bandkollegen Georg Listing (39) und Gustav Schaefer (38) alte Zeiten Revue passieren. Dabei kam eine besonders pikante Anekdote ans Licht.

Im Jahr 2007 waren die damals 18-jährigen Zwillinge als Stargäste bei "Frag doch mal die Maus" zu Gast, der großen ARD-Familienshow rund um die "Sendung mit der Maus". Im selben Monat fanden auch die MTV Europe Music Awards in der Olympiahalle München statt, wo die Band einen Preis gewonnen hatte.

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Feier bis zum Morgengrauen

Wie bunte.de berichtet, waren Bill und Tom nach eigener Aussage noch betrunken in der ARD-Show aufgetreten – und das hat offenbar niemand mitbekommen. "Wir haben uns ja gar nicht gefragt, wann wir nach Hause kommen", erinnert sich Bill an die wilden Zeiten.

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Dass die Kaulitz-Brüder gerne feiern, ist längst bekannt. Seit 2021 betreiben Bill und Tom bereits den erfolgreichen Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Nun sind erstmals alle vier Bandmitglieder gemeinsam in einem Format zu hören – und packen dabei offenbar so manche Geschichte aus der Vergangenheit aus.