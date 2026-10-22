i Werden Tom und Bill Kaulitz frischen Wind bei "Wetten, dass..?" hineinbringen? IMAGO/Future Image; REUTERS 78.000 Anfragen in 2 Stunden Kaulitz-Zwillinge brechen Wetten-dass-Rekord Bill und Tom Kaulitz moderieren im Dezember die Kult-Show. Der Ansturm auf die Tickets ist so groß wie nie zuvor in der Geschichte der Sendung. Von Heute Entertainment 22.10.2026, 13:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 5. Dezember ist es so weit: Bill und Tom Kaulitz übernehmen erstmals die Moderation von "Wetten, dass..?". Schon sechs Wochen vor der Show sorgen die Zwillinge für einen historischen Ansturm.

Innerhalb der ersten zwei Stunden nach Start der Ticket-Registrierung meldeten sich 78.000 Menschen für das Losverfahren an. Zum Vergleich: Bei früheren Ausgaben der Sendung gab es im Schnitt rund 10.000 Kartenanfragen - und das über den gesamten Anmeldezeitraum.

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Wie RTL.de berichtet, läuft die Show seit ihrer Premiere 1981 bereits zum 219. Mal. Noch nie zuvor war das Interesse an Karten so gewaltig. Das ZDF verteilt die begehrten Plätze per Losverfahren - bis zum 23. Oktober um 10 Uhr können sich Fans noch registrieren.

Kaulitz-Brüder können nicht helfen

Wer sich Hilfe von den prominenten Moderatoren erhofft, wird enttäuscht. Ihre wenigen Freikarten sind für Familie und Freunde reserviert.

Toms Botschaft an alle Interessenten ist klar: "Bitte hört auf, euch bei uns zu melden!"

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Die Karten kosten je nach Kategorie zwischen 30 und 105 Euro. Die Live-Show startet am 5. Dezember um 20.15 Uhr in der Halle Messe in Halle (Saale). Wer auf der Couch sitzen wird, hält das ZDF noch geheim.