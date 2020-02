Ke'rem: Ist er Österreichs neuer Soul-Star?

Bei "The Voice of Germany" sorgte er mit seiner Stimme für Furore. Nun brachte der Wiener seine erste Single heraus.

Nur mit der Ruhe

"Wie viele Leute bist du?", fragte Sunrise-Avenue-Frontman bei der Casting-Show vor mittlerweile vier Jahren. Niemand hat damals auf die Buzzer gedrückt. Denn die Jury dachte, dass nicht eine, sondern mehrere Personen auf der Bühne gestanden sind.Für Trubel sorgte er definitiv. Die Fanbase verlangte nach eigenen Songs. Jedoch setzte er den Stift noch nicht selbst an. Er ging jedoch einen anderen Weg und veröffentlichte regelmäßig Cover-Songs. Bühnenerfahrung sammelte er auf Karaoke-Bühnen und Open Stages.Vor zwei Jahren begann er aber zu überlegen: "Nach zahlreichen Covers wusste ich, dass es an der Zeit ist meine eigenen Geschichten zu erzählen.", so Ke'rem. Unter anderem mit der Unterstützung von Eleonora Vardanian (ESC-Vorentscheid 2016)sind mehrere Songs entstanden. Jede einzelne Zeile spiegelt das Leben des Musikers wider.Jetzt ist es endlich soweit. Mit "Remedy" macht Ke'rem den ersten Schritt. Und zwar auf einem Weg, auf dem noch keine Fußstapfen sind. Nämlich auf dem eigenen. Weg von Covers, hin zu eigenen Geschichten.Wie er den Song beschreibt: "Es ist ein Mix von Pop und RnB mit einem leichten Hauch von Soul und erzählt lyrisch über das Machtspiel zwischen Selbstzweifel und die Geduld." Vor allem letzteres mussten seine Fans beweisen. Aber das Warten hat sich gelohnt.