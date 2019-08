Es gibt kein Eis mehr – Mäci-Kundin rastet aus

Unschöne Szenen in einer McDonald's-Filiale in den USA. Offenbar ist die Eismaschine kaputt. Eine Frau will diesen Umstand nicht akzeptieren und sieht Rot.

Hitzige Gemüter entzündeten sich in einer McDonald's-Filiale in den USA, so dass bald eine brutale Schlacht zwischen einer Kundin und den Angestellten entbrannte. Der irrwitzige Grund: Die Eismaschine war kaputt.Anstatt einen kühlen Kopf zu bewahren, rastet eine darüber frustrierte Kundin so aus, dass bald die Fetzen fliegen. Sie beginnt das Personal hinter dem Schalter mit allerlei Gegenständen zu bewerfen und zerlegt für noch mehr Munition sogar die Einrichtung.Die Angestellten lassen das aber nicht auf sich sitzen und setzten sich zur Wehr wie man im Video oben sieht – mit allem, was sie in die Hände bekommen... Andere Kunden nehmen derweil Reißaus und schreien die Streitenden an, mit der Gewalt aufzuhören.Die Situation beruhigt sich erst, als eine Unbeteiligte panisch dazwischen geht. Dabei bemerkt die Randaliererin, dass sie gerade das Einkaufssackerl der älteren Frau als Wurfgeschoss missbrauchen wollte.Die Wut-Kundin lässt die Tasche los und schmeißt noch einen letzten Gegenstand in Richtung Kassa, bevor sie immer noch wütend das Restaurant verlässt.(rcp)