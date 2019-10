Kein Essen, kein Trinken: Herzog-Team muss fasten

Für Israel ist das EM-Quali-Duell mit Österreich das Spiel der letzten Chance. Ein religiöses Fest sorgt allerdings für keine optimale Vorbereitung.

Knifflige Aufgabe für Andi Herzog! Will der Israel-Coach mit seinem Team die EM-Chance wahren, müssen in Wien drei Punkte her. "Das ist das Spiel der letzten Chance", sagt der ÖFB-Rekordinternationale vor dem Duell mit Österreich.Nicht leichter wird die Aufgabe für die Gäste durch das Jom-Kippur-Fest. Gläubige Juden nehmen an diesem Tag weder feste noch flüssige Nahrung zu sich. Heißt: Ab Dienstagabend dürfen die Israel-Stars für etwas mehr als 25 Stunden weder essen noch trinken, gehen so nicht optimal vorbereitet in den Quali-Hit. Ein Vorteil für Österreich?"Es kommt öfters vor, dass nach Jom Kippur ein Match ist, die Spieler sind daran gewöhnt. Es sollte also kein Problem sein", meint Austria-Israeli Turgeman, der diesmal nicht im aktuellen Kader steht. Auch Sportdirektor Willi Ruttensteiner sieht dem Spiel gegen sein Heimatland gelassen entgegen. "Wir werden das schon irgendwie ausgleichen können", meint der 56-Jährige.