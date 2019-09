Kein Fake – Böhmermann traf Obama in München

Der Satire-Star posierte für einen Schnappschuss mit dem ehemaligen US-Präsidenten. Ein kleiner Scherz musste am Ende aber doch sein.

Stellt Jan Böhmermann etwas ins Netz, heißt es Vorsicht walten lassen. Der Mann verdient mit Satire sein Geld und ist bekannt dafür, vorschnellen Hatern, Fans und sonstigen Interessierten höchst unterhaltsam ein Bein zu stellen.Böhmermanns neuester Insta-Beitrag hat, allem Anschein nach, aber keinen doppelten Boden. Der "Neo Magazin Royale"-Moderator teile ein Bild, dass ihn mit Donald Trumps Vorgänger Barack Obama zeigt.Der Schnappschuss ist echt. Obama reiste für das Start-up-Festival "Bits & Pretzels" nach München, wo ihn Böhmermann vor die Kamera bat. Nur bei der Bildunterschrift auf Instagram erlaubte sich der Satiriker einen Scherz. "Gemeinsam für die deutsche Sozialdemokratie", heißt es da.Der anschließende Hashtag #neustart19 verweist auf Böhmermanns (fehlgeschlagene) Kampagne, den Parteivorsitz der SPD zu übernehmen. Für diesen kandidiert auch der deutsche Finanzminister Olaf Scholz, den Böhmermann in der Kommentarleiste des Beitrags nicht unerwähnt lässt.Er habe nicht für das Bild mit Obama bezahlt, witzelte Böhmermann. Nein, vielmehr wünschte sich der ehemalige US-Präsident das Foto. Böhmermann verneinte, "weil ich Teamplayer bin und Olaf und die anderen nicht unter Druck setzen will." Aus Respekt vor dem Secret Service, habe er dem Schnappschuss schließlich aber doch zugestimmt ( via "Stern" ).