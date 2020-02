Kein Fremdverschulden bei Tod von 19-Jähriger

Nach dem mysteriösen Tod einer 19-Jährigen, die in Heidenreichstein in einem Kammerl gefunden wurde, ist jetzt das Ergebnis der Obduktion da.

Am Dienstag wurde der Tod einer 19-jährigen Waldviertlerin bekannt. Ihr Freund (23) will sie leblos im Abstellkammerl seiner Wohnung in Heidenreichstein entdeckt haben, alarmierte die Einsatzkräfte. Wie sich herausstellte, war die Frau da aber bereits über eine Woche tot. Dennoch war ein Gewaltverbrechen eher unwahrscheinlich – "Heute" berichtete Das bestätigte die Polizei nun am Donnerstag in einer Aussendung auch offiziell nach dem Ergebnis der Obduktion: "Dabei konnten nach erstem Untersuchungsergebnis keine Anzeichen von Fremdverschulden festgestellt werden. Das Ergebnis der chemisch-toxikologischen Untersuchung ist noch ausständig. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist Fremdverschulden auszuschließen."Wie berichtet, dürfte das Pärchen in der Drogenszene aktiv gewesen sein. Eine Überdosis scheint deshalb wahrscheinlich. Der Freund (23) gab bei der Einvernehmung gegenüber der Polizei an, dass er zwei Wochen nicht zuhause gewesen sei, ehe er die 19-Jährige in der gemeinsamen Wohnung fand. Derzeit werden Freunde und Verwandte befragt.