Kein ÖFB-Interesse: Dilaver will für Bosnien ran

Bei Dinamo Zagreb ist Emir Dilaver nicht mehr aus der Stammformation wegzudenken. Beim ÖFB haben die Leistungen des mittlerweile 28-Jährigen noch keinen Anklang gefunden.

Österreich-Legionäre in der Champions League kann man an zwei Fingern abzählen. Dilaver ist einer davon. Trotz starker Leistungen im Dress von Dinamo Zagreb ist der Ex-Austrianer für den ÖFB nie ein Thema gewesen."Von der österreichischen Seite hab ich noch keine Anfrage bekommen", sagte der ehemalige U21-Teamspieler zu, der nun kein Interesse mehr hat, für Rot-Weiß-Rot aufzulaufen. "Ich hab immer gewartet, aber ich glaube, das Thema ist erledigt. Seit ich aus Österreich weggegangen bin, hat es keinen Kontakt gegeben. Wir haben genug Qualität in der österreichischen Nationalmannschaft", so der Defensiv-Allrounder weiter.Dilaver fühlt sich vom ÖFB vergessen. "Es war ziemlich enttäuschend, da ich doch in Österreich alles erlernt habe, durch die Fußballschuhe der Austria gegangen bin. Aber im Fußball muss man immer nach vorne blicken."Deshalb wird sich Dilaver nun anders orientieren. "Ich hab vom bosnischen Verband eine Anfrage bekommen, ob es möglich wäre, dass ich für sie spiele. Da gab es Kontakte. Ich hab dafür schon einiges zwecks Doppelstaatsbürgerschaft in die Wege geleitet."