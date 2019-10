Kein Suizid - Tod von Zombie Boy war Unfall

Über ein Jahr nach Rick Genests Tod sind jetzt die genauen Umstände bekannt. Es war doch kein Suizid.

Suizidgedanken? Holen Sie sich Hilfe, es gibt sie.



In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen - außer, Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.



Wenn Sie unter Selbstmord-Gedanken, oder Depressionen leiden, dann kontaktieren Sie die Telefonseelsorge unter der Nummer 142

Als das bekannte Tattoo-Model Rick Genest alias Zombie Boy am 1. August 2018 im Alter von nur 32 Jahren in Kanada verstarb, war rasch von Selbstmord die Rede. Jetzt, mehr als ein Jahr nach seinem Ableben, sind die genauen Todesumstände klar.Es war ein tragischer Unfall: Zombie Boy stürzte vom Balkon im dritten Stock, wie ein Gerichtsmediziner gestern bekannt gab. "Einige seiner engen Freunde berichteten, dass er Stimmen hörte, nachdem er Substanzen eingenommen hatte", so der Sprecher. "Mister Genest hatte weder eine Psychose, noch befand er sich in einem Wahnzustand, als er auf den Balkon ging."Allerdings sei er zum Zeitpunkt seines Todes "stark berauscht" gewesen. Es sei ein hoher Alkoholgehalt im Blut festgestellt worden. Außerdem sei Cannabis nachgewiesen worden. Deshalb scheint es plausibel, dass Genest unbeabsichtigt vom Balkon gefallen sei.Das würde auch die Einschätzung von Genests Angehörigen, die nie an Suizid glaubten, stützen. "Zombie Boy rauchte oft auf seinem Balkon und lehnte sich dabei an das Geländer", sagte sein ehemaliger Manager schon im vergangenen Jahr zu TMZ.com. Die Familie glaubte, dass das zum Sturz geführt habe. Zumal Genest keinen Abschiedsbrief hinterlassen habe.