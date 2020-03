Keine Tests, Eltern sollen Schulgebäude meiden

Wie geht's nun an den Schulen weiter? Ein Schreiben von Bildungsdirektor Alfred Klampfer schaffte nun Klarheit für Lehrer, Schüler und Eltern in OÖ.

Schulen sind telefonisch erreichbar

Seit Montag ist die Oberstufe an den Schulen geschlossen, spätestens ab Mittwoch werden das auch alle anderen sein.Doch schon jetzt bleiben viele Kinder daheim. Was nun genau zu tun oder besser nicht zu tun ist an den Schulen, ist nun durch ein Schreiben (dasvorliegt) von Bildungsdirektor Alfred Klampfer klargestellt worden.Das Wichtigste: Schularbeiten und Tests finden heute und morgen keinesfalls mehr statt, hier gab es bis zuletzt Unsicherheit bei vielen Schülern und Eltern.Es finden auchPräsentationen der Vorwissenschaftlichen Arbeiten der Maturanten undPräsentationen von Diplomarbeiten mit anschließenden Prüfungen statt - nicht einmal im kleinen Rahmen.Es finden auchfür die Volksschulen statt.Die Schulleitung ist anwesend. Allerdings können jene Direktoren die über 60 Jahre alt sind und in eine Risikogruppe fallen selbst entscheiden, ob sie nicht lieber daheim bleiben. Das gilt auch für betroffene Lehrer.Jede Schule muss allerdings telefonisch erreichbar sein. Eltern sollen den Gang zur Schule tunlichst vermeiden. Kontakt soll nur per Telefon oder Mail aufgenommen werden.Das Betreuungsangebot kann von Eltern flexibel angenommen werden. Man kann seine Kinder also auch an einzelnen Tagen schicken, wenn keine private Betreuung möglich ist. Die Gruppengrößen sind allerdings möglichst gering zu halten.