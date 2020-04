Keine Tschick! Mann (27) mit Eisenstange verprügelt

Der 27-Jährige wurde in die Klinik Innsbruck gebracht.

Vor einer Woche ist ein 27-Jähriger in Innsbruck von drei Jugendlichen mit einer Eisenstange verprügelt worden. Nun klickten für das Trio die Handschellen.

Ein 27-jähriger Iraner wurde gegen 21.20 Uhr in Innsbruck beim östlichen Wanderweg der Sillschlucht von drei Burschen angesprochen und nach einer Zigarette gefragt.Als der Mann erklärte, dass er keine Tschick habe, attackierte ihn das Trio mit Eisenstangen und schlugen damit auf den 27-Jährigen ein.Anschließend ergriffen die Täter die Flucht und ließen ihr Opfer verletzt zurück. Nach der Erstversorgung wurde der Iraner in die Klinik Innsbruck eingeliefert.Im Zuge der Ermittlungen konnten jetzt ein 16-jähriger Kameruner sowie ein 16- und 15-jähriger Österreicher als Tatverdächtige ausgeforscht und festgenommen werden.Die Beschuldigten wurden nach ihrer Vernehmung in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.