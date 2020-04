Keine Ziesel gefunden: Bau von Busbahnhof startet

Der Busbahnhof in Raggendorf (Bezirk Gänserndorf) kann nach langer Planung nun errichtet werden. Der Baustart erfolgt am 14. April.

Der Busbahnhof in Raggendorf kann nach langer Planung nun errichtet werden. Der Baustart erfolgt am morgigen 14. April.„Der Busbahnhof in Raggendorf ist der Knotenpunkt der neuen Busverbindungen im Raum zwischen Gänserndorf, Mistelbach und Wolkersdorf. Als solcher hat er zentrale Bedeutung für die Region. Aus diesem Grund haben die Expertinnen und Experten des Landes alle naturschutzrechtlichen Bedenken ernst genommen und eingehend geprüft. Jetzt steht fest: Gutachter konnten ein Zieselvorkommen ausschließen", erklärt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (VP).In Raggendorf befindet sich schon jetzt der Treffpunkt der Linie 530, welche die Strecke Gänserndorf nach Wolkersdorf bedient, und der Linie 535, welche Gänserndorf und Kollnbrunn verbindet. Bislang wurde hier mit einem Provisorium am Areal der örtlichen Feuerwehr gearbeitet. Da diese Fläche aber wieder benötigt wird, musste langfristig eine Alternative gesucht werden. Die Fläche neben dem Feuerwehrhaus wird deshalb entsprechend gestaltet.Es entstehen drei Bushaltestellen mit dynamischer Fahrgastinformation sowie zehn überdache Fahrradabstellplätze, acht absperrbare Radboxen und zwölf Park&Ride-Stellplätze.„Diese Investitionen und die Umsetzung der neuen Busfahrpläne für die Region Weinviertel Ost bringen 2020 eine deutliche Verbesserung im Öffentlichen Verkehrsangebot. Diese Investitionen sind auch ein klarer Beweis dafür, dass die Angebote langfristig konzipiert sind und Land und Gemeinden hier Seite an Seite vorangehen", so Schleritzko.Wie berichtet, hatte es im Vorfeld Kritik an dem Bauvorhaben gegeben.