28.04.2020 14:51 Keinen Alkohol bekommen: Corona-Rebellen rasten aus

Für die Männer klickten die Handschellen. Bild: Helmut Graf (Symbolbild)

Für zwei Corona-Sünder klickten am Montag in Lochau die Handschellen. Die beiden Männer hatten erst eine Autoscheibe eingeschlagen und später die Nerven verloren, weil sie keinen Alkohol in einer Tankstelle kaufen konnten.