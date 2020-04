Kellerbrand in Simmering löst Feuerwehr-Einsatz aus

In Wien-Simmering brach am späten Montagabend im Keller eines Wohnhauses ein Feuer aus. Acht Bewohner mussten von der Feuerwehr ins Freie gebracht werden.

Die Bewohner eines Wohnhauses in der Hasenleitengasse (Simmering) alarmierten am Montag gegen 21.45 Uhr die Feuerwehr, weil sich starker Rauch im Stiegenhaus ausbreitete. Die Berufsfeuerwehr fuhr sofort mit sieben Fahrzeug und 33 Mann zur besagten Adresse.Am Einsatzort eingetroffen konnten die Feuerwehrmänner bereits starke Rauchentwicklung im Stiegenhaus wahrnehmen. Während unter Atemschutz und mithilfe einer Löschleitung gegen den Brand im Keller gekämpft wurde, wurden acht Personen mit Fluchtfiltermasken ins Freie gebracht und der Wiener Berufsrettung übergeben.Laut Rettungssprecher Daniel Melcher mussten fünf Patienten vor Ort im Katastrophenzug betreut werden. Sie konnten allerdings in häusliche Pflege entlassen werden. Die Feuerwehrleute kontrollierten anschließend die angrenzenden Stiegenhäuser und konnten den Einsatz gegen 23.30 Uhr wieder beenden. Ernsthaft verletzt wurde bei dem Kellerbrand in Simmering glücklicherweise niemand.