Mann baut Weihnachts-Krippe: vier Verletzte

Vier Verletzte forderte ein Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in Garsten (Bez. Steyr-Land). Ausgelöst hatte das Feuer eine umgestürzte Kerze.

Rauch breitete sich rasch aus

Ein Hausbewohner (41) hatte Sonntagabend im Keller eines Mehrparteienhauses an einer Krippe gebastelt – mit fatalen Folgen.Denn die zum Ansengen der Holzstücke verwendete Kerze war dem Heimwerker umgefallen, löste einen Kleinbrand aus. Diesen konnte der Mieter zusammen mit seiner Mutter noch löschen.Er setzte seine Arbeit anschließend fort. Doch rund eine halbe Stunde danach zündete plötzlich ein Glimmbrand, den er zuvor übersehen haben dürfte, durch und setzte den Keller in Brand.Die Löschversuche des 41-Jährigen scheiterten. Seine Eltern alarmierten die Einsatzkräfte. Acht Feuerwehren rückten gegen 20.40 Uhr an und hatten auch gleich alle Hände voll zu tun.Denn der Rauch hatte sich im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses rasch verbreitet, versperrte einigen Mietern den Weg ins Freie. Sie wurden von Feuerwehrmännern über Steckleitern aus den Fenstern der Wohnungen gerettet.Das Feuer im Keller konnte dann rasch gelöscht werden. Der Krippenbauer, seine Eltern (62, 65) und eine Mieterin (53) mussten aber mit Verletzungen unbestimmten Grades im Steyrer Spital behandelt werden.