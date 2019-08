Kellnerin 10 Jahre lang keine Feiertage ausbezahlt

Eine Kellnerin aus Braunau wurde um 3.600 Euro Entgelt gebracht. Ihr wurde Feiertagsarbeit nicht ausbezahlt. (Symbolbild). Bild: Kein Anbieter/iStock

Etwas mehr als 10 Jahre lang war eine Kellnerin in einem Gasthaus in Braunau beschäftigt, arbeitete an 59 Feiertagen – bezahlt wurden ihr aber nur "zwei oder drei" davon.