Kendall Jenner isst für Harry Styles Bullenpenis

James Corden hat das Model und den Sänger, die einmal ein Paar waren, zu einer Partie "Pflicht oder Wahrheit" gebeten.

Im Jahr 2014 herrschte zwischen den beiden eine kurzzeitige Romanze. Nun saßen sich Kendall Jenner (24) und Harry Styles (25) bei einem etwas anderen Dinner wieder gegenüber. TV-Host James Corden hatte die beiden zu einer Ausgabe seines beliebten Spiels "Spill Your Guts Out" eingeladen. Dabei gilt es, peinliche Fragen zu beantworten oder alternativ dazu ekelige Dinge wie Kabeljau-Sperma, Lachs-Smoothie oder Bullenpenis zu essen.Der hinterlistige Corden hat die Fragen allerdings so ausgewählt, dass es für die beiden teilweise angenehmer war, sich den kulinarischen Unköstlichkeiten hinzugeben, als eine ehrliche Antwort zu geben.Gleich die erste Frage, mit der Kendall konfrontiert wurde, stellte eine große Herausforderung dar. "Reihe deine Geschwister ihren Fähigkeiten als Eltern nach auf", wollte Harry von der zweitjüngsten Kardashian wissen. Nach einigem Zögern und Herumgetue konnte sich Kendall schließlich überwinden und nannte Rob als Nummer ein. Kourtney landete auf dem letzten Platz. "Aber sie sind alle großartig" versuchte sie einen vorprogrammierten Streit noch zu verhindern.Dann war Harry an der Reihe. Auf die Frage danach, welche Songs auf seinem Debütalbum von ihr handeln, zog er es vor, einen Bissen vom Kabeljau-Sperma zu kosten. Sehr zur Freude des Publikums natürlich.Doch auch Kendall Jenner blieb ein exotisches Geschmackserlebnis nicht erspart. Als Harry Styles wissen wollte, welches das unbeliebteste Model in der Modewelt ist, wählte die 24-Jährige lieber einen Schluck Lachs-Smoothie. "Ich weiß die Antwort, ich kann sie aber nicht sagen", sprach sie und kippte das Zeug runter.Auch die Frage, welcher überraschende Berühmtheit ihr schon einmal eine Privatnachricht zukommen hat lassen, wollte Kendall nicht beantworten. Dafür nahm sie sogar ein Scheibchen Bullenpenis in Kauf.