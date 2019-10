Tanzende Kendall Jenner begeistert in neuem Video

Die Halbschwester von Kim Kardashian stellt im neuen Werbeclip ihre Tanzkünste unter Beweis.

Coole Outfits und tolle Moves – Kendall Jenner weiß, wie sich von sich reden lässt. Die 23-Jährige ist im neuen Werbeclip der polnischen Modemarke "Reversed" der große Star.Nur in einem Lederrock, Strumpfhosen und High-Heels bekleidet, betrachtet sie sich im Spiegel. Ihre Brüste verdeckt sie mit ihren Armen. Mit einem pinken Morgenmantel macht sie sich auf dem Weg zu einem nackten Mann, der sie in eine Art Trance versetzt. Im Hintergrund läuft der Song "Where Do I Begin" von Shirley Bassey.Als Kendall aufwacht, trägt sie ein hellblaues Oberteil und einen schwarzen Lederrock. Sie steht auf und beginnt zu tanzen. Mal schwingt sie ihre Hüften, kriecht auf dem Boden herum oder lässt sich von einem Kollegen huckepack tragen. Am Ende verwandelt sie sich in eine Meerjungfrau.