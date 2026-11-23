i "Kevin - Allein zu Haus" APA-Images / Everett Collection / ©20thCentFox Nach 36 Jahren Weihnachts-Hammer! "Kevin – Allein zu Haus" geht weiter Nach mehr als 30 Jahren kehrt Macaulay Culkin als Kevin zurück - allerdings in einer komplett neuen Rolle: Er soll nun den Vater spielen. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 11:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fans des Weihnachtsklassikers "Kevin - Allein zu Haus" können sich freuen: Der Film aus dem Jahr 1990 bekommt eine Fortsetzung. Und das Beste: Hauptdarsteller Macaulay Culkin soll wieder mit dabei sein - aber nicht mehr als kleiner Junge.

Die Idee für die Neuauflage hat Culkin selbst: "Ich bin entweder Witwer oder geschieden. Ich ziehe ein Kind groß und so weiter", so der Schauspieler. Er würde also die Rolle einnehmen, die im Original sein Filmvater hatte.

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Wie TAG24 berichtet, arbeitet Culkin an dem Projekt gemeinsam mit den Filmemachern Seth Rogen (44) und Evan Goldberg (44) sowie deren Produktionsfirma Point Grey. Ein Regisseur stehe allerdings noch nicht fest.

Kultfilm feierte 1990 Premiere

Im Original musste der achtjährige Kevin das Haus seiner Eltern gegen die beiden Einbrecher Harry (Joe Pesci) und Marv (Daniel Stern) verteidigen. Zwei Jahre später folgte "Kevin - Allein in New York", wo er es erneut mit dem Gauner-Duo aufnahm.

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In der geplanten Fortsetzung könnte nun ein neues Kind die Hauptrolle übernehmen - während Culkin als Vater vom Chaos überrascht wird. Die Rollen wären damit komplett getauscht.