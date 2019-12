Ärger über das geplante "Home Alone"-Reboot

Disney+ hat die Namen der Darsteller für ihr geplantes Remake bekannt gegeben. Doch noch bevor die erste Klappe fällt, sorgt das für viel Unmut.

Die Darsteller stehen fest

Finger weg von Klassikern!

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat der Streaming-Anbieter Disney+ verraten, wer die Hauptrollen in der geplanten "Home Alone"-Neufassung spielen wird.Die Titelrolle geht an Archie Yates ("Jojo Rabbit"), Ellie Kemper ("Unbreakable Kimmy Schmidt") und Rob Delany ("Deadpool 2") sind ebenfalls dabei. Die Regie übernimmt Dan Mazer ("Dirty Grandpa"), für das Drehbuch zeichnen die "Saturday Night Live"-Autoren Streeter Seidell und Mikey Day verantwortlich.Noch ist unklar, ob es sich bei der neuen Version um eine 1:1 Neuverfilmung handelt oder ob der Film nur in groben Ansätzen die Handlung des Originals übernehmen wird. "Kevin – Allein zu Hause" machte 1990 Hauptdarsteller Macauly Culkin zum internationalen Superstar und gilt seitdem als unbestrittener Weihnachts-Hit.Disneys Vorhaben, der Welt eine weitere "Home Alone"-Fassung zu bescheren, stößt mittlerweile auf starken Gegenwind. Viele Kritiker meinen, dass man besser die Finger von einem Klassiker lassen sollte und dass es keine weiteren Remakes braucht.