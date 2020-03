Kevin Hart wird zum zweiten Mal Papa

Gute Nachrichten für US-Comedian Kevin Hart: Seine Frau erwartet ein Baby!

US-Comedian Kevin Hart und seine Frau Eniko dürfen sich auf ihr zweites gemeinsames Kind freuen. Zusammen ziehen sie bereits einen zweijährigen Sohn namens Kenzo groß. Außerdem hat der 40-Jährige aus der Ehe mit Torrei Hart die Kinder Heaven (15) und Hendrix (12).Nun wächst die Familie um ein weiteres Mitglied. Die freudige Nachricht teilte Eniko am Dienstag (24. März) auf ihrem Instagram-Account. Dort präsentierte sie stolz ihre Babykugel und schrieb: "Baby Nummer zwei. Inmitten all dieses Chaos fühlen wir uns so gesegnet und könnten nicht dankbarer sein! Bald sind wir eine sechsköpfige Familie!"Auch der "Central Intelligence"-Darsteller selbst teilte die freudigen News stolz auf seinem Profil. Dazu fügte er Hashtags wie #FamilyOfSix, #Blessed und #LiveLoveLaugh hinzu. "Herzlichen Glückwunsch, das ist so aufregend!", teilte ein Follower seine Begeisterung. Ein weiterer schrieb: "Vor ein paar Monaten hast du uns allen viel Angst eingejagt, aber du hast es durchgestanden und nun bringst du ein weiteres Leben zur Welt. Ich wünsche dir und deiner Familie nur das Beste."Im September vergangenen Jahres hatte sich Kevin bei einem Autounfall schwer am Rücken verletzt. "Nehmt das Heute nicht für selbstverständlich, weil Morgen nicht garantiert ist. Ich bin einfach nur dankbar, immer noch hier zu sein, auf dem Weg, eine größere und bessere Version von mir zu werden", zeigte sich der Schauspieler Ende letzten Jahres geläutert.