Kevin Spacey bei Juwelier in Wien-Josefstadt

Der Hollywood-Star machte bei einer Shopping-Tour bei dem Josefstädter Juwelier Erich Ehlers Halt. In Begleitung eines "gut aussehenden Mannes" wollte Spacey eine neue Uhr kaufen.

Der Josefstädter Erich Ehlers (79) ist seit 40 Jahren im Geschäft – und Stars gewohnt. Immer wieder kommen Schauspieler aus dem nahen Theater zum Juwelier in der Josefstädter Straße 70.Der Kunde am Freitagnachmittag war aber ein anderes Kaliber: Plötzlich stand Kevin Spacey bei ihm im Geschäft – im Jogginganzug und in Begleitung eines "jungen, gut aussehenden Mannes", so Ehlers. "Spacey suchte eine Uhr, wurde aber nicht fündig. Ihm gefielen Bilder meines Sohnes von Amy Winehouse und Dustin Hoffman, die bei mir hängen." Danach wollten die Herren schnell zur Straßenbahn, so der Juwelier.Der "House of Cards"-Star wurde 2017 wegen sexueller Nötigung beschuldigt, seitdem kaum öffentlich gesichtet. Jetzt ist er auf Urlaub in Wien. Wie berichtet , kehrte er auch im Trachtengeschäft Witzky am Stephansplatz ein.