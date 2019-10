KH-Nord: 3 Monate warten für 5 Minuten Kontrolle

Brigitte S. (66) wurde im September 2017 an der Hand operiert. Seither muss sie regelmäßig zur Kontrolle. Das funktionierte im Krankenhaus Gersthof sehr gut, im KH Nord dagegen weniger.

Anfang September wollte die Pensionistin ihren ersten Kontrolltermin im KH Nord vereinbaren, nachdem die orthopädische Ambulanz Mitte Juni übersiedelt war. "Elfmal habe ich angerufen und zehnmal bin ich aus der Leitung geflogen. Dann hat mir die Dame gesagt, sie macht allein die Terminvereinbarung für sämtliche KAV-Ambulanzen", schildert S. die Schwierigkeiten. Sie erhielt letztlich die Auskunft, sie solle Anfang Dezember ins Spital kommen.Das sorgte für Verwunderung bei der Wienerin. "Normalerweise bringe ich die Bilder von einem Röntgeninstitut mit und die Kontrolle dauert fünf Minuten", so die Pensionistin. "Drei Monate Wartezeit sind darum schon ein Wahnsinn", klagt sie. Dabei ist das offenbar noch flott: Laut KAV sind drei bis sechs Monate Wartezeit auf einen Routine-Termin in den Ambulanzen normal. Aber, betont eine Sprecherin, es würden zwei Angestellte die Termine vereinbaren – nur für die Orthopädie im KH Nord."Die Bundes-SPÖ forderte im Wahlkampf, dass es nicht länger als drei Wochen für einen Ambulanztermin dauern darf. Das ist in Wien leider weit entfernt von der Realität", ätzt Wolfgang Seidl, Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ.