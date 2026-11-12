i Auf Instagram gibt Khloé Kardashian einen Einblick in ihre Weihnachtsdekoration. Reuters; Instagram/khloekardashian Lebkuchen-Villa Khloé Kardashian im Weihnachts-Wahnsinn Die Reality-Queen lässt ihre 15-Millionen-Euro-Villa aufwendig dekorieren und zeigt das Ergebnis stolz auf Instagram. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 06:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auch wenn die Arbeit noch gar nicht fertig ist, kann Khloé Kardashian ihre Begeisterung kaum zurückhalten. In ihren Instagram-Stories führt der Reality-Star ihre Fans über das weitläufige Anwesen und zeigt, wie Profis ihr Zuhause in ein leuchtendes Winterwunderland verwandeln.

Besonders angetan hat es Khloé der sogenannte Lebkuchen-Stil. "Wenn man um die Ecke geht, liebe ich den Lebkuchen-Stil. Wie süß. Wir umranden jedes Fenster, alle Fensterscheiben und die Dachverkleidung, es ist wirklich etwas ganz Besonderes", schwärmt sie bei ihrem Rundgang.

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Wie Promiflash berichtet, hat die Unternehmerin so etwas nach eigenen Angaben noch nie gesehen. In ihren Stories bedankt sie sich bei den "Christmas Brothers", dem Dekorationsunternehmen, das für die aufwendige Beleuchtung verantwortlich ist.

Villa neben Mama Kris

Die prächtig dekorierte Villa befindet sich in der exklusiven Wohngegend Hidden Hills. Dort wohnt Khloé übrigens direkt neben ihrer Mutter Kris Jenner. Gemeinsam haben Mutter und Tochter rund 33 Millionen Euro in ihre beiden benachbarten Anwesen auf einem fast zwei Hektar großen Grundstück investiert.

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Mehr als 17 Millionen Euro davon entfielen auf Kris Jenners Villa. Ob die 70-jährige TV-Persönlichkeit bei der Weihnachtsdeko mit ihrer Tochter mithalten kann, bleibt abzuwarten.