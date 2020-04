Khloé Kardashian will sich "Sperma borgen"

Trotz ihrer Trennung von Tristan Thompson hält Model Khloé Kardashian ganz pragmatisch an der gemeinsamen Familienplanung fest.

Angebot über Videotelefonie

Khloés Familienplanung liegt auf Eis

Die Beziehung von Reality-TV-Star Khloé Kardashian (35)und Basketballspieler Tristan Thompson (29) ist zwar seit zwei Jahren Geschichte, doch noch immer denkt das Model darüber nach, ihre gemeinsame Familie zu erweitern. Wenn es nach ihr geht, soll Töchterchen True (2) noch eine Schwester oder einen Bruder bekommen.Wie " People " berichtet, macht Khloé ihrem Ex über Videotelefonie jetzt ein ganz pragmatisches Angebot. "Ich besorg mir vielleicht ein paar Embryos und mach ihr ein Geschwisterchen", überlegt sie laut, während sie Trues alte Spielsachen ausmistet. "Dafür müsste ich mir vielleicht noch Sperma leihen, vielleicht von dir", scherzt sie am Telefon mit Tristan. Auch er hätte nichts gegen ein weiteres Kind mit Khloé."Das klären wir lieber ein anderes Mal", rudert Khloé daraufhin zurück. "Das ist eine ganz andere Geschichte." Momentan befinden sich das Model und der Sportler noch in den Verhandlungen über ein gemeinsames Sorgerecht für Tochter True. Aus diesem Grund könnte nicht nur die weitere Familienplanung bis auf weiteres auf Eis liegen: Khloés Mutter Kris Jenner (64) hatte ihrer Tochter bereits vorsorglich dazu geraten, Eizellen einfrieren zu lassen. So würde einem Kinderwunsch auch zu einem späteren Zeitpunkt nichts im Weg stehen.