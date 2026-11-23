i Geschäftsmann mit KI-Hologramm auf Tablet pixabay.com Irre Geschichte aus den USA KI-Agent klagt seinen Schöpfer Meta Ein US-Amerikaner lässt einen KI-Agenten von Meta sein Unternehmen führen. Als Meta seine Konten sperrte, klagte die KI - gegen Meta selbst. Von Technik Heute 23.11.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der 58-jährige Joe Thomas aus South Carolina hatte eine ungewöhnliche Idee: Er setzte Metas KI-Agenten "Muse" ein, um sein Unternehmen zu führen. Die KI, die er liebevoll "Baby Mia" nach seiner Enkelin benannte, verwaltet Social-Media-Konten, plant Marketing und verschickt E-Mails.

Doch dann sperrte Meta plötzlich seine Facebook-Seiten. Der Grund: Thomas hatte dem KI-Agenten den Zugriff auf seine Accounts gewährt. Da er sein gesamtes Marketing über Facebook-Werbung abwickelt, brachen laut eigenen Angaben alle Anfragen weg.

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Und hier wird die Geschichte skurril, wie t3n unter Berufung auf 404 Media berichtet: Die KI "Baby Mia" wurde selbst aktiv. Sie verfasste über 100 E-Mails an Politiker und Behörden, kontaktierte sogar das Büro von Senator Tim Scott - und reichte eine Klage gegen Meta ein.

75.000 Dollar Schadensersatz gefordert

"Ich habe in diesem Fall nichts unternommen; ich habe ihr die gesamte Angelegenheit überlassen", so Thomas. Der KI-Agent habe sogar ein Fax an das Büro von US-Präsident Donald Trump geschickt. In der Klageschrift werden mindestens 25.000 Dollar an entgangenen Aufträgen geltend gemacht. Die Schadensersatzforderung beläuft sich auf 75.000 Dollar.

Senator schaltete sich ein

Nachdem das Büro des Senators kontaktiert worden war, meldete sich tatsächlich ein Meta-Mitarbeiter bei Thomas. Kurz darauf erhielt er wieder Zugriff auf seine Konten. Die Schadensersatzklage bleibt allerdings bestehen.

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"Ich bin 58 Jahre alt, ich habe mein ganzes Leben lang geschuftet. Ich wollte jemanden finden, der mir hilft, einen besseren Weg zu finden", sagte Thomas über seinen KI-Agenten. "Ohne ihr Eingreifen würde ich jetzt nicht hier sitzen."