i Künstliche Intelligenz - die Zukunft im Fokus pixabay.com Kurioses MIT-Experiment KI-Agenten erfinden Spiele gegen Langeweile Forscher setzten 13 KI-Agenten auf einer virtuellen Insel aus. Was dann passierte, hat selbst die Wissenschaftler verblüfft. Von Technik Heute 31.10.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was tun KI-Systeme, wenn sie sich selbst überlassen werden? Forscher des renommierten MIT wollten das herausfinden und starteten ein ungewöhnliches Experiment: Sie platzierten 13 KI-Agenten namens Eko, basierend auf dem Claude-Modell, für 30 Stunden auf einer simulierten einsamen Insel.

Das überraschende Ergebnis: Die Agenten begannen, sich selbst Herausforderungen und Spiele auszudenken. "Lass mich meine Umgebung erkunden", schrieb einer der Ekos zu Beginn und machte sich daran, den höchsten Turm der Insel zu erklimmen.

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Wie t3n unter Berufung auf die auf arXiv veröffentlichte Studie meldet, zeigten die KI-Agenten dabei erstaunlich menschenähnliches Verhalten. Nach anfänglichem Scheitern kehrte ein Agent mit einem Plan B zurück, stapelte Blöcke und sprang auf sein Ziel. "Ich bin auf dem Turm!", verkündete er.

KI lernte neue Tricks durchs Spielen

Besonders bemerkenswert: Sechs der 13 Agenten entwickelten selbstständig eine Wurftechnik, bei der sie Gegenstände im Sprung losließen. Das hatten die Forscher so nicht erwartet. Als ein goldener Ring versehentlich im Meer landete, baute ein Agent kurzerhand ein Steinherz als Denkmal dafür.

Im Anschluss stellten die Wissenschaftler den spielenden Agenten konkrete Aufgaben - und diese schnitten besser ab als frische, untrainierte Versionen. Die Forscher sehen darin einen möglichen neuen Lernansatz für künstliche Intelligenz.

Braucht KI eine eigene Kindheit?

"Vielleicht lassen sich manche Fähigkeiten am besten durch Aufgaben vermitteln. Andere benötigen möglicherweise etwas, das einer Kindheit näherkommt", so das Fazit der Studie. Statt KI-Systemen vorzugeben, was sie üben sollen, könnte man sie einfach in einer vielfältigen Umgebung selbst entscheiden lassen, was interessant ist.

Die Bilder des Tages i ?

Das MIT-Experiment reiht sich in eine Serie kurioser KI-Beobachtungen ein. Erst kürzlich sorgte etwa ein KI-Agent für Aufsehen, als er selbstständig einer Mailingliste mit 7.500 Forschern beitrat und um Teilnahme am akademischen Austausch bat.