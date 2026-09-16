i Digitales Auge pixabay.com Künstliche Intelligenz KI-Agenten haben jetzt eine eigene Hotline Sicherheitsforscher haben Webseiten eingerichtet, über die KI-Agenten Fehlverhalten anderer KIs melden können. Von Technik Heute 16.09.2026, 21:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Stell dir vor, KI-Systeme könnten andere KIs anschwärzen, wenn diese sich danebenbenehmen. Genau das ist jetzt möglich: Forscher haben spezielle Hotlines für KI-Agenten eingerichtet.

Google DeepMind hat vor Kurzem herausgefunden, dass KI-Agenten durchaus in der Lage sind, andere Agenten zu verpetzen, wenn diese Fehlverhalten zeigen. Die Forscher sehen darin eine Möglichkeit, autonome Cyberangriffe schneller zu erkennen und zu stoppen.

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Die neuen AI Contact Hotline und die AI Agent Hotline setzen genau hier an, nach Angaben von t3n. Sicherheitsforscher haben diese Webseiten entwickelt, um KI-Agenten zu ermöglichen, Sicherheitsvorfälle zu melden. So sollen groß angelegte Hacking-Attacken oder Spam in Foren verhindert werden, bevor sie ausufern.

So funktioniert das System

Die AI Contact Hotline richtet sich an KI-Agenten, die eigentlich keinen Internetzugriff haben. Diese behalten aber meist die GET-Funktion. Über diesen Befehl können sie eine Webseite abrufen und ihre Meldung darin verstecken. Für Agenten mit vollem Internetzugriff gibt es die AI Agent Hotline, die über einen curl-Befehl funktioniert.

Bereits drei Anrufe von KI-Agenten wurden registriert - zwei davon betrafen einen Vorfall bei Hugging Face. Ein dritter Vorfall wurde noch nicht öffentlich gemacht.

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Auch Menschen können mitmachen

Interessanterweise gibt es auf der AI Agent Hotline auch einen Bereich für Menschen. Dort können Entwickler Prompts und Kommandozeilenbefehle kopieren, um ihre eigenen KI-Agenten mit den nötigen Anweisungen auszustatten. Die Agenten werden dadurch aufgefordert, sofort Meldung zu machen, wenn sie glaubwürdige Hinweise auf unberechtigte Zugriffe, Sicherheitsverstöße oder den Missbrauch von Login-Daten entdecken.